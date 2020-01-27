В Украину едет президент Турции Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган едет в Украину / Reuters

В Украину приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который ранее вместе с Путиным "врубил" газопровод в обход Украины.

По информации администрации турецкого президента, он намерен посетить Украину 3 февраля.

"Наш президент планирует визит в Украину 3 февраля", — приводит сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что программа визита будет объявлена позднее.

Отметим, в начале августа 2019 года президент Украины с официальным визитом посетил Турцию. Тогда лидер Турции, проводя брифинг с президентом Украины, высказался о том, что возглавляемая им страна ранее не признавала аннексию полуострова Крым Россией и не сделает это в будущем.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - говорил тогда Эрдоган.

Читайте такжеЭрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в ЛивииНапомним, 7 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя странами.

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов.