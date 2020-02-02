Визит Эрдогана в Украину: Турция выделит 50 млн долларов на нужды ВСУ

Реджеп Тайип Эрдоган

В ходе визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет подписано соглашение о предоставлении турецкой стороной $50 млн на нужды Вооруженных сил Украины.

О предстоящем подписании соответствующего соглашения рассказал в интервью Укринформу посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 млн турецких лир", — подчеркнул он.

Сибига добавил, что также будут подписаны документы по вопросам сотрудничества в миграционной сфере, планируется подписание документа о взаимодействии чрезвычайных служб.

Напомним, 7 августа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя странами.

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"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 миллиардов долларов.