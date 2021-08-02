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Пашинян призначений прем'єр-міністром Вірменії

2 серпня 2021, 11:36

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни.

Пашинян
Пашинян знову став прем'єр-Міністрів Вірменії / Reuters

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Республіки.

Варто відзначити, що раніше парламентська більшість висунула на пост прем'єра Вірменії кандидатуру Пашиняна.

За Конституцією, президент країни після початку терміну повноважень новообраних Національних зборів негайно призначає прем'єром кандидата, представленого парламентською більшістю.

Зазначимо, 25 квітня під час свого звернення Пашинян заявив, що йде у відставку. Пашинян додав, що згідно із законами і Конституцією, до проведення дострокових виборів буде в повному обсязі виконувати обов'язки прем'єра.

На дострокових парламентських виборах у Вірменії перемогла партія Нікола Пашиняна. Політсила виконуючого обов'язки прем'єра набрала майже 54 відсотки голосів.

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Тоді як опозиційні блоки, очолювані колишніми президентами Робертом Кочаряном і Сержем Саргсяном, не більше 21 і 5 відсотків голосів відповідно.

Політична криза у Вірменії - що потрібно знати

У Вірменії політична криза почалася в листопаді 2020 року після того, як вірменська сторона підписала угоду про припинення боїв у Нагірному Карабасі. Багато у Вірменії сприйняли такий крок, як капітуляцію.

У центрі Єревана спалахнули протести. Опозиційні партії зажадали відмови від виведення військ з Карабаху, відбулися сутички з поліцією, було багато затриманих.

Потім протестувальники зажадали, щоб Нікол Пашинян пішов з посади прем'єра.

Наприкінці лютого Генштаб Вірменії закликав до відставки уряду Пашиняна. Прем'єр назвав крок Генштабу спробою військового перевороту.

Нікола Пашинян новини Вірменії
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