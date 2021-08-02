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Пашинян назначен премьер-министром Армении

2 августа 2021, 11:36

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Пашинян
Пашинян вновь стал премьер-министров Армении / Reuters

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Стоит отметить, что ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна.

По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.

Отметим, 25 апреля во время своего обращения Пашинян заявил, что идет в отставку. Пашинян добавил, что согласно законам и конституции, до проведения досрочных выборов будет в полном объеме исполнять обязанности премьера.

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия Никола Пашиняна. Политсила исполняющего обязанности премьера набрала почти 54 процента голосов.

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Тогда как оппозиционные блоки, возглавляемые бывшими президентами Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, не более 21 и 5 процентов голосов соответственно.

Политический кризис в Армении – что нужно знать

В Армении политический кризис начался в ноябре 2020 года после того, как армянская сторона подписала соглашение о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие в Армении восприняли такой шаг, как капитуляцию.

В центре Еревана вспыхнули протесты. Оппозиционные партии потребовали отказа от вывода войск из Карабаха, произошли стычки с полицией, было много задержанных.

Потом протестующие потребовали, чтобы Никол Пашинян ушел с поста премьера.

В конце февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства Пашиняна. Премьер назвал шаг Генштаба попыткой военного переворота.

Никола Пашинян новости Армении
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