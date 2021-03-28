Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально озвучил собственные планы по уходу с должности (ее он занимает почти три года - с мая 2018 года).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в апреле нынешнего года покинет свой пост. Об этом в воскресенье, 28 марта сообщает агентство РИА Новости.
"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
- По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом.
- После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.
- Генштаб Армении 25 февраля призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна. До этого был уволен замглавы Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян, который подверг критике армянского премьера за его слова о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе.
- Пашинян назвал такую ситуацию попыткой военного переворота в Армении и решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Увольнение военного должен был утвердить президент Армен Саркисян.
- Однако 27 февраля Армен Саркисян заявил, что ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Гаспаряна противоречит Конституции и вернул проект указа премьер-министру.
Автор: Дмитрий Видоменко