Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в апреле нынешнего года покинет свой пост. Об этом в воскресенье, 28 марта сообщает агентство РИА Новости.

"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян.

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