Стали известны детали переговоров Путина и Пашиняна по ситуации в Армении

Телефонные переговоры Путина и Пашиняна состоялись 25 февраля / Кремль

Президент России Владимир Путин и глава армянского правительства Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Армении. Российский президент считает, что кризис должен быть урегулирован в правовых рамках, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Была обсуждена ситуация в Армении … Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - сказал Песков, добавив, что Россия призывает противоборствующие в Армении стороны к сдержанности.

В Кремле подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе Армении.Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

Ситуация в Армении