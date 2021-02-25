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Стали известны детали переговоров Путина и Пашиняна по ситуации в Армении

25 февраля 2021, 19:03
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Переговоры лидеров России и Армении состоялись по инициативе Еревана.

путин пашинян
Телефонные переговоры Путина и Пашиняна состоялись 25 февраля / Кремль

Президент России Владимир Путин и глава армянского правительства Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Армении. Российский президент считает, что кризис должен быть урегулирован в правовых рамках, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Была обсуждена ситуация в Армении … Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - сказал Песков, добавив, что Россия призывает противоборствующие в Армении стороны к сдержанности.

В Кремле подчеркнули, что переговоры состоялись по инициативе Армении.Читайте такжеМомент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет"

Ситуация в Армении

  • В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с призывом к отставке правительства Никола Пашиняна. Причиной тому стало увольнение замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.
  • После этого Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении и призвал своих сторонников выйти на улицы. В Ереване проходят протесты в поддержку властей и против действующего правительства.
  • Премьер-министр Пашинян также объявил об отставке замглавы Генштаба Оника Гаспаряна, однако это решение пока не утверждено президентом страны Арменом Саркисяном.
  • В Армении периодически проходят протесты с требованием ухода Пашиняна с поста премьер-министра после того, как армянское государство потерпело сокрушающее поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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