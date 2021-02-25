Попытка военного переворота и новый кризис в Армении: что происходит в Ереване

Армия Армении призвала уйти в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.
Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал от армянского премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства уйти в отставку. Причиной тому военные назвали свой протест против отставки замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, который был уволен вследствие критики российских военных комплексов Искандер на войне в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства уже назвал данные события попыткой военного переворота, сообщает РИА Новости.
Реакция Пашиняна на призыв армии к оставке
В частности, премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что он видит в этих событиях попытку государственного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.
"Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас", - написал Пашинян.
По информации РИА Новости, Пашинян освободил от своей должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Пашинян объяснил заявление о его отставке сложной ситуацией, о которой он расскажет в ходе своего выступления на площади.
"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти", - сказал Пашинян.
Реакция Минобороны Армении
В министерстве обороны пока не комментируют ситуацию с призывами Генштаба к отставке правительства Пашиняна.
"Пока что нет", - сказал министр обороны Геворг Алтунян на вопрос о том, будут ли в ведомстве делать заявления по этому вопросу.
Реакция главы непризнанной НКР Арутюняна
Отреагировал на ситуацию и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он призвал стороны сохранять спокойствие. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что готов стать посередником в урегулировании конфликта.
"Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", - сказал глава НКР Араик Арутюнян.
Что происходят в Армении
Telegram-канал Кстати информирует, что ситуация в Армении накаляется. Протестующие поддерживают армию против Пашиняна и направляются к зданию правительства.
"Оппозиция собирается на совет. Судя по всему, ситуация серьёзно обостряется. Пока прогнозировать что-либо сложно, Генштаб обратился с просьбой и пожеланием не применять силу против протестующих - интересно. что будет применять Пашинян. Есть серьёзные основания полагать что иными способами, кроме подкупа, Пашинян не соберёт людей в свою поддержку", - сказала политолог Карине Геворкян.
Армянский Telegram-канал Баграмян 26 сообщает, что здание армянского правительства уже оцепили силовики.
Согласно последним данным, Пашинян находится на рабочем месте. Спикер парламента Арарат Мирзоян уехал в неизвестном направлении.
Согласно информации армянской службы Радио Свобода, активисты требуют отставки Пашиняна и перекрывают движение по центральным улицам. Протестующие также блокируют работу метро. Появились первые задержанные.
Тем временем на площади Республики собираются сторонники Никола Пашиняна. Премьер-министр должен прибыть в 16:00.
По данным Sputnik Армения, президент Армении Армен Саркисян пока не подписал указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, о чем ранее сообщил сам премьер-министр Никол Пашинян.
Перед Домом правительства в Армении собираются протестующие. Происходят задержания.
События в Ереване уже прокомментировали и в Кремле. У Путина заявили, что ракетные комплексы Искандер были раскритикованы бывшим замглавы Генштаба армянской армии необоснованно.
"Кремль после слов Пашиняна про "Искандеры": российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность", - цитирует Пескова информагентство РИА Новости.
Кроме того, в Кремле призывают стороны действовать в рамках закона и решить ситуацию в конституционном поле.
Противники Пашиняна ездят по улицам Еревана с плакатами "Никол – предатель". Также между сторонниками и противниками правительства состоялись первые стычки.
Пашинян приехал на площадь Республики в Ереване и вышел к своим сторонникам.
Пашинян считает, что ситуация в Армении остается стабильной. Он уверен, что армия подчиняется действующей власти и народу.
Пашинян сказал, что не будет бежать из Армении.
Также по улице Амиряна прошло шествие сторонников, во главе которого шел премьер Пашинян.
Тем временем в оппозиции Армении призывают Пашиняна уйти в отставку. По словам депутата от Процветающей Армении Наиры Зограбян, действующий глава правительства должен уйти мирно.
"Никол Пашинян не должен провоцировать гражданские столкновения в стране для сохранения своей власти. Он выступил с призывом, также по нашим данным различным областным администрациям указано привозить людей на центральную площадь в Ереване. Обращаюсь ко всем силовым структурам – СНБ, Полиции, армии. Не выходите против своего народа, не становитесь инструментом в руках того, кто хочет любой ценой удержать власть", - сказала Зограбян.
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