УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Попытка военного переворота и новый кризис в Армении: что происходит в Ереване

25 февраля 2021, 12:14

Армия Армении призвала уйти в отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Никол Пашинян
Никол Пашинян / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал от армянского премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства уйти в отставку. Причиной тому военные назвали свой протест против отставки замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, который был уволен вследствие критики российских военных комплексов Искандер на войне в Нагорном Карабахе. Глава армянского правительства уже назвал данные события попыткой военного переворота, сообщает РИА Новости.

Реакция Пашиняна на призыв армии к оставке

В частности, премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что он видит в этих событиях попытку государственного переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

"Считаю заявление Генерального штаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас", - написал Пашинян.

По информации РИА Новости, Пашинян освободил от своей должности начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

Пашинян объяснил заявление о его отставке сложной ситуацией, о которой он расскажет в ходе своего выступления на площади.

"Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти", - сказал Пашинян.

Реакция Минобороны Армении

В министерстве обороны пока не комментируют ситуацию с призывами Генштаба к отставке правительства Пашиняна.

"Пока что нет", - сказал министр обороны Геворг Алтунян на вопрос о том, будут ли в ведомстве делать заявления по этому вопросу.

Реакция главы непризнанной НКР Арутюняна

Отреагировал на ситуацию и президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он призвал стороны сохранять спокойствие. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что готов стать посередником в урегулировании конфликта.

"Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", - сказал глава НКР Араик Арутюнян.

Что происходят в Армении

Telegram-канал Кстати информирует, что ситуация в Армении накаляется. Протестующие поддерживают армию против Пашиняна и направляются к зданию правительства.

"Оппозиция собирается на совет. Судя по всему, ситуация серьёзно обостряется. Пока прогнозировать что-либо сложно, Генштаб обратился с просьбой и пожеланием не применять силу против протестующих - интересно. что будет применять Пашинян. Есть серьёзные основания полагать что иными способами, кроме подкупа, Пашинян не соберёт людей в свою поддержку", - сказала политолог Карине Геворкян.

Армянский Telegram-канал Баграмян 26 сообщает, что здание армянского правительства уже оцепили силовики.

Армения
Здание правительства Армении оцепили силовики / Соцсети

Согласно последним данным, Пашинян находится на рабочем месте. Спикер парламента Арарат Мирзоян уехал в неизвестном направлении.

Согласно информации армянской службы Радио Свобода, активисты требуют отставки Пашиняна и перекрывают движение по центральным улицам. Протестующие также блокируют работу метро. Появились первые задержанные.

Тем временем на площади Республики собираются сторонники Никола Пашиняна. Премьер-министр должен прибыть в 16:00.

По данным Sputnik Армения, президент Армении Армен Саркисян пока не подписал указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, о чем ранее сообщил сам премьер-министр Никол Пашинян.

Перед Домом правительства в Армении собираются протестующие. Происходят задержания.

События в Ереване уже прокомментировали и в Кремле. У Путина заявили, что ракетные комплексы Искандер были раскритикованы бывшим замглавы Генштаба армянской армии необоснованно.

"Кремль после слов Пашиняна про "Искандеры": российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность", - цитирует Пескова информагентство РИА Новости.

Кроме того, в Кремле призывают стороны действовать в рамках закона и решить ситуацию в конституционном поле.

Противники Пашиняна ездят по улицам Еревана с плакатами "Никол – предатель". Также между сторонниками и противниками правительства состоялись первые стычки.

Пашинян приехал на площадь Республики в Ереване и вышел к своим сторонникам.

Никол Пашинян
Никол Пашинян / Соцсети

Пашинян считает, что ситуация в Армении остается стабильной. Он уверен, что армия подчиняется действующей власти и народу.

Пашинян сказал, что не будет бежать из Армении.

Также по улице Амиряна прошло шествие сторонников, во главе которого шел премьер Пашинян.

Тем временем в оппозиции Армении призывают Пашиняна уйти в отставку. По словам депутата от Процветающей Армении Наиры Зограбян, действующий глава правительства должен уйти мирно.

"Никол Пашинян не должен провоцировать гражданские столкновения в стране для сохранения своей власти. Он выступил с призывом, также по нашим данным различным областным администрациям указано привозить людей на центральную площадь в Ереване. Обращаюсь ко всем силовым структурам – СНБ, Полиции, армии. Не выходите против своего народа, не становитесь инструментом в руках того, кто хочет любой ценой удержать власть", - сказала Зограбян.

Новость дополняется

Никол Пашинян новости Армении
Сейчас вы просматриваете новость «Попытка военного переворота и новый кризис в Армении: что происходит в Ереване». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопроводаВ ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес УкраиныРоссия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины У Байдена объявили планы о серьезном ударе по РоссииУ Байдена объявили планы о серьезном ударе по России Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительствоИнвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2США ввели дополнительные санкции против Северного потока-2
Следующий материал

Последние новости

12:14
Попытка военного переворота и новый кризис в Армении: что происходит в Ереване
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
12:00
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
Реклама
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
Реклама
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
07:15
"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото Фото
06:58
США не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами мнение
06:57
Вакцинация в Украине: где уже делают уколы, и как себя чувствуют первые привитые Видео
06:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
06:02
Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России Видео
05:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
05:30
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
05:01
Почему народными средствами нельзя лечить простуду Видео
04:25
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний Фото
03:50
Дипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена Видео
03:09
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
02:42
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
02:13
"Губки бантиком": Аделина Дели свела с ума в одном только БДСМ-наряде Фото
01:06
В Украину на выходных нагрянет резкое похолодание Видео
00:56
Какой алкоголь полезен для здоровья - ответ ученых Видео
00:38
Врач назвала продукты, которые вызывают прыщи на лице Видео
00:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
24 февраля, среда
23:55
Лига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил Аталанту Фото Видео
23:51
Динамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги Европы Видео
Реклама
23:45
Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о GTA VI
22:58
Спасатели предупредили киевлян об ухудшении погодных условий Видео
22:45
Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2 Видео
22:33
Кабмин значительно ужесточил правила перевозки детей в автомобилях
22:21
"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте Видео
22:05
Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19 Видео
22:00
Фолиевая кислота: какие симптомы указывают на ее дефицит Видео
21:50
В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России Видео
21:37
Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния Видео
21:23
"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять