Пентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі та звинуватив РФ

У Пентагоні прокоментували загострення на Донбасі / Фото Reuters

США висловили стурбованість у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі та посиленою присутністю російських військ на кордоні з Україною.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі та нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

"Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, зокрема порушенням режиму припинення вогню", - заявив Кірбі.

Також він прямо звинуватив у посиленні агресії Росію, назвавши її дії "дестабілізуючими" й такими, що "підривають зусилля з деескалації".

Крім того, він додав, що американська сторона поінформована про доповідь українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною.

Кірбі також підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.

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