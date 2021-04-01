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Пентагон висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі та звинуватив РФ

1 квітня 2021, 06:38

У США висловили стурбованість у зв'язку з порушенням тиші на Донбасі 26 березня 2021 року і присутністю військ РФ біля східного кордону України.

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У Пентагоні прокоментували загострення на Донбасі / Фото Reuters

США висловили стурбованість у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі та посиленою присутністю російських військ на кордоні з Україною.

Про це на брифінгу заявив представник Пентагону Джон Кірбі та нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

"Ми стурбовані останньою ескалацією російської агресії на сході України, зокрема порушенням режиму припинення вогню", - заявив Кірбі.

Також він прямо звинуватив у посиленні агресії Росію, назвавши її дії "дестабілізуючими" й такими, що "підривають зусилля з деескалації".

Крім того, він додав, що американська сторона поінформована про доповідь українських військових щодо пересування російських військ у напрямку кордону з Україною.

Кірбі також підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії Російської Федерації на Донбасі та в Криму.

Загострення на Донбасі - про що раніше писав Главред:

  • 26 березня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції поблизу Шумів, внаслідок чого двоє українських військових дістали поранення, а четверо - загинули.
  • Радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки через загострення на Донбасі.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
  • 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.

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