"Переплутав війни": у Росії школяр ткнув Путіна обличчям в історичну помилку

Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи в російській глибинці, місті Владивосток зустрівся на Всеросійському уроці до Дня знань з учнями ліцеїв, гімназій і шкіл, які перемогли в різних конкурсах і олімпіадах. Про це повідомляє портал Московської Комсомолець.

Російський лідер допустив грубу фактичну помилку - переплутав військові конфлікти XVIII століття: Семирічну війну (між Пруссією, Російською імперією, Францією і Англією) з Північною (в якій воювали Російська імперія і Швеція).

На помилку главі держави вказав учень з віддаленого російського міста Воркута Никанор Толстих.

"Чого Петро I (останній російський цар і перший російський імператор з династії Романових – Главред) вчинив у Семирічну війну? Чого він зі шведами воював? І взагалі, битва під Полтавою, ось ви уявляєте, де Швеція і де Полтава? А вирішальна битва між арміями Петра I і Карла XII (король Швеції – Главред) відбулася під Полтавою", - сказав Путін.

Хлопчик зазначив, що президент РФ переплутав Семирічну війну з Північною. Путін подякував школяру і продовжив говорить.

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Нагадаємо, раніше обернулося конфузом водохресне купання глави РФ Володимира Путіна.

Для російського лідера занурюватися в Йордань на Хрещення Господнє стало вже традицією. Однак цього року президент Росії схибив під час пірнань – і почав хреститися зліва направо, що чітко видно на відео водохресних купань Путіна.

Рівно так, як належить в католицькій традиції, а не в православній (а президент РФ неодноразово підкреслював, що належить саме до цієї конфесії).