"Перепутал войны": в России школьник ткнул Путина лицом в историческую ошибку

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин, выступая в российской глубинке, городе Владивосток встретился на Всероссийском уроке ко Дню знаний с учениками лицеев, гимназий и школ, которые победили в разных конкурсах и олимпиадах. Об этом сообщает портал Московской комсомолец.

Российский лидер допустил грубую фактическую ошибку – перепутал военные конфликты XVIII века: Семилетнюю войну (между Пруссией, Российской империей, Францией и Англией) с Северной (в которой воевали Российская империя и Швеция).

На ошибку главе государства указал ученик из отдаленного российского города Воркута Никанор Толстых.

"Чего Петр I (последний русский царь и первый русский император из династии Романовых – Главред) учинил в Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал? И вообще, битва под Полтавой, вот вы представляете, где Швеция и где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII (король Швеции – Главред) состоялась под Полтавой", – сказал Путин.

Мальчик отметил, что президент РФ перепутал Семилетнюю войну с Северной. Путин поблагодарил школьника и продолжил войны.

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Напомним, ранее обернулось конфузом крещенское купание главы РФ Владимира Путина.

Для российского лидера окунаться в иордань на Крещение Господне стало уже традицией. Однако в этом году президент России сплоховал во время ныряний – и начал креститься слева направо, что отчетливо видно на видео крещенских купаний Путина.

Ровно так, как положено в католической традиции, а не в православной (а президент РФ неоднократно подчеркивал, что принадлежит именно к этой конфессии).