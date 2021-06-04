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Перша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом

4 червня 2021, 15:28

Лінійна робота щодо Північного потоку-2, включаючи морську ділянку, завершена, сказав Володимир Путін.

Північний потік-2
Росія продовжує прокладання другої нитки газопроводу Північний потік-2 / Reuters

Росія завершила укладання труб першої нитки газопроводу Північний потік-2. Триває робота з прокладання другої нитки. Лінійна робота щодо газопроводу, включаючи ділянку в морській акваторії, завершена. Про це заявив російський президент Володимир Путін.

Як повідомляє ТАСС, глава РФ сказав про те, що роботи з прокладання першої нитки СП-2 були завершені в п'ятницю, 4 червня. Триває укладання другої нитки газопроводу.

"Саме сьогодні, дві з половиною години тому, успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2", робота щодо другої нитки триває. Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена", - уточнив Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Крім того, він акцентував увагу на тому, що російська лінійна частина газового маршруту до компресорної станції Слов'янська, яка є відправною точкою нового трубопроводу, вже готова. Паливо на Слов'янську вже подано. Відтепер Росія готова заповнити газом СП-2.читайте також"Удар в серце України": Київ висунув різку вимогу до США і ФРН щодо Північного потоку-2

"Таким чином, "Газпром" готовий до заповнення газом "Північного потоку-2", - цитує його РИА Новости.

Північний потік-2 новини

США вирішили відмовитися від санкцій проти Nord Stream AG - компанії-оператора газопроводу СП-2, а також її гендиректора Матіаса Варніга. У Вашингтоні стверджують, що таке рішення прийнято відповідно до національних інтересів американської держави.

Журналісти з'ясували, що рішення Штатів щодо часткової відмови від санкцій проти Північного потоку-2 пов'язано з намірами американців відновити відносини з Німеччиною. Берлін зацікавлений в тому, щоб газопровід було добудовано.

У Білому домі у відповідь сказали, що США не можуть зупинити добудову Північного потоку-2, тому що проект вже практично реалізовано.

У зв'язку з цими подіями Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням вдарити санкціями по всіх компаніях, пов'язаних з будівництвом газопроводу Північний потік-2.

Пізніше Вашингтон запустив обмеження проти 13 суден, які задіяні в будівництві СП-2.

новини Росії Володимир Путін Північний потік-2
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