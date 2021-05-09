Пєсков розтлумачив пасаж Путіна про недобитих карателів / Reuters

Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив слова російського лідера Володимира Путіна на параді 9 травня про "недобитих карателів", зазначивши, що в деяких країнах прояви неонацизму "цілком очевидні".

"Ні для кого не секрет, що в європейських країнах все більше підіймають голову неонацисти, і європейці з ними борються. Звичайно, це неприйнятно для нашої країни. В Україні, в деяких країнах Прибалтики дійсно ми бачимо теж тих же неонацистів. "Галичина", яка в Києві маршувала зовсім нещодавно. Тому ці прояви цілком очевидні", - сказав Пєсков в ефірі радіостанції "Говорить Москва", його цитує РИА Новости.

Зазначимо, у своїй промові 9 травня на Красній площі Путін заявив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.

"Сьогодні ми бачимо збіговисько недобитих карателів, спроби переписати історію, виправдати злочинців. Росія послідовно відстоює міжнародне право, водночас ми будемо твердо відстоювати наші інтереси", - сказав він.

Привітання Путіна з Днем Перемоги - про що йшлося раніше: