Пєсков розтлумачив пасаж Путіна про недобитих карателів

У своїй промові 9 травня на Красній площі Путін заявив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив слова російського лідера Володимира Путіна на параді 9 травня про "недобитих карателів", зазначивши, що в деяких країнах прояви неонацизму "цілком очевидні".
"Ні для кого не секрет, що в європейських країнах все більше підіймають голову неонацисти, і європейці з ними борються. Звичайно, це неприйнятно для нашої країни. В Україні, в деяких країнах Прибалтики дійсно ми бачимо теж тих же неонацистів. "Галичина", яка в Києві маршувала зовсім нещодавно. Тому ці прояви цілком очевидні", - сказав Пєсков в ефірі радіостанції "Говорить Москва", його цитує РИА Новости.
Зазначимо, у своїй промові 9 травня на Красній площі Путін заявив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.
"Сьогодні ми бачимо збіговисько недобитих карателів, спроби переписати історію, виправдати злочинців. Росія послідовно відстоює міжнародне право, водночас ми будемо твердо відстоювати наші інтереси", - сказав він.
Привітання Путіна з Днем Перемоги - про що йшлося раніше:
- 8 травня глава Кремля Володимир Путін відкрито проігнорував президента України Володимира Зеленського та владу країни.
- У своєму зверненні з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні він привітав лідерів і громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та України.
- Торік Путін теж не привітав президента України Володимира Зеленського та лідера Грузії Саломе Зурабішвілі з Днем Перемоги.