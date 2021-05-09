Песков растолковал пассаж Путина о недобитых карателях / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера Владимира Путина на параде 9 мая про "недобитых карателей", отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма "вполне очевидны".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. В Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны", - сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва", его цитирует РИА Новости.

Отметим, в своей речи 9 мая на Красной площади Путин заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения.

"Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".

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