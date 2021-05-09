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Песков растолковал пассаж Путина о недобитых карателях

9 мая 2021, 13:27

В своей речи 9 мая на Красной площади Путин заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения.

Парад в Москве 9 мая 2021 года
Песков растолковал пассаж Путина о недобитых карателях / Reuters

Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера Владимира Путина на параде 9 мая про "недобитых карателей", отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма "вполне очевидны".

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. В Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны", - сказал Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва", его цитирует РИА Новости.

Отметим, в своей речи 9 мая на Красной площади Путин заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения.

"Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".

Прздравление Путина с Днем победы - о чем сообщалось ранее:

  • 8 мая глава Кремля Владимир Путин открыто проигнорировал президента Украины Владимира Зеленского и власти страны.
  • В своем обращении по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины.
  • В прошлом году Путин тоже не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили с Днем победы.

новости России День победы Владимир Путин Дмитрий Песков
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