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Путин в День Победы "бряцал" оружием и рассказал россиянам о недобитых карателях

9 мая 2021, 10:48

В своей речи Путин также отметил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения.

Путин выступил на Красной площади / скриншот из видео

9 мая в России отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Москве по этому поводу прошел парад. С трибуны к зрителям парада обратися глава Кремля Владимир Путин.

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ", - заявил российский лидер, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что люди разных национальностей и вероисповеданий сражались "за каждую пядь родной земли", и подчеркнул доблесть советских воинов. День Победы всегда будет для России священным, сказал Путин.

В своей речи Путин также отметил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения.

"Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо отстаивать наши интересы".

Вместе с президентом России на Красную площадь приехал почетный и единственный гость парада, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Отметим, в ходе парада в Москве Путин продемонстрировал свою военную мощь. Людям показали "Искандеры-М" 112-й гвардейской ракетной Новороссийской бригады и БТР-82А, танки Т-34-85, боевые машины "Тайфун-ВДВ" и "Тайфун-ПВО", боевые модули "Эпоха" и БМП-2 с системой "Бережок".

Также на Красной площади показалась колонна танков Т-72Б3М. Проехали танки Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата". Показали на параде дивизион модернизированных реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 и "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады, боевые многофункциональные робототехнические комплексы "Уран-9" и стратегические ракетные комплексы "Ярс"

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