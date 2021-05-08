Путин публично сделал вид, что Зеленского не существует / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин открыто проигнорировал президента Украины и власти страны. В своем обращении по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины.

"Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками", – сказал Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский президент выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных и добрососедских отношений.

Отметим, в прошлом году Путин тоже не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили с Днем победы.

Отношения Зеленского и Путина – о чем сообщалось ранее: