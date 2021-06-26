"Плюшки" для України в обмін на Північний потік-2: у Німеччині та США озвучили варіанти

"Плюшки" для України в обмін на Північний потік-2 : у Німеччині і США озвучили варіанти / Reuters

США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Політики обговорюють інвестиції, щоб допомогти Києву побудувати власні електростанції, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Також ФРН заявила про свою готовність вступити в переговори з Росією про продовження транзитних квот для України.

Крім того, США і Німеччина планують зменшити геополітичні вигоди для Москви після завершення проєкту, а також посприяти розвитку інфраструктури та нарощуванню постачання газу з України.

Ще однією ідеєю співрозмовники агентства називають створення механізму, який би дозволив тимчасово зупинити постачання газу "Північним потоком-2", якщо Росія спробує чинити тиск на Україну. Але проти неї виступають німецькі чиновники, а представники США не впевнені, що така ініціатива технічно здійсненна.

Реклама

Також джерела агентства стверджують, що офіційні особи розраховують узгодити основні положення цих домовленостей до запланованого на липень візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Сполучених Штатів.

Північний потік-2 - про що йшлося раніше: