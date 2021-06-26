"Плюшки" для України в обмін на Північний потік-2: у Німеччині та США озвучили варіанти

Політики обговорюють інвестиції, щоб допомогти Києву побудувати власні електростанції. Але не тільки.
США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.
Політики обговорюють інвестиції, щоб допомогти Києву побудувати власні електростанції, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Також ФРН заявила про свою готовність вступити в переговори з Росією про продовження транзитних квот для України.
Крім того, США і Німеччина планують зменшити геополітичні вигоди для Москви після завершення проєкту, а також посприяти розвитку інфраструктури та нарощуванню постачання газу з України.
Ще однією ідеєю співрозмовники агентства називають створення механізму, який би дозволив тимчасово зупинити постачання газу "Північним потоком-2", якщо Росія спробує чинити тиск на Україну. Але проти неї виступають німецькі чиновники, а представники США не впевнені, що така ініціатива технічно здійсненна.
Також джерела агентства стверджують, що офіційні особи розраховують узгодити основні положення цих домовленостей до запланованого на липень візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Сполучених Штатів.
Північний потік-2 - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський під час недавнього візиту американської делегації до Києва закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проєкту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає ймовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ситуацію, за якої виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі страхування та сертифікації газопроводу.
- Російський депутат В'ячеслав Ніконов прогнозує, що США спробують зупинити СП-2, якщо в Німеччині унаслідок осінніх парламентських виборів до влади прийде Партія зелених.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна як і раніше виступає проти добудови і запуску російського трубопроводу Північний потік-2, але Київ поміняє свою точку зору в тому випадку, якщо Росія поверне окуповані Крим і Донбас, а українська держава отримає гарантії енергетичної безпеки.