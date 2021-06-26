"Плюшки" для Украины в обмен на Северный поток-2: в Германии и США озвучили варианты

Политики обсуждают инвестиции, чтобы помочь Киеву построить собственные электростанции. Но не только.
США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.
Политики обсуждают инвестиции, чтобы помочь Киеву построить собственные электростанции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Также ФРГ заявила о своей готовности вступить в переговоры с Россией о продлении транзитных квот для Украины.
Кроме того, США и Германия планируют уменьшить геополитические выгоды для Москвы после завершения проекта, а также оказать содействие развитию инфраструктуры и наращиванию поставок газа из Украины.
Еще одной идеей собеседники агентства называют создание механизма, который бы позволил приостановить поставки газа по "Северному потоку-2", если Россия попытается оказывать давление на Украину. Но против нее выступают немецкие чиновники, а представители США не уверены, что такая инициатива технически осуществима.
Также источники агентства утверждают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на июль визиту немецкого канцлера Ангелы Меркель в Соединенные Штаты.
Северный поток-2 - о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита американской делегации в Киев призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.
- Российский депутат Вячеслав Никонов прогнозирует, что США попробуют остановить СП-2, если в Германии в результате осенних парламентских выборов к власти придет Партия зеленых.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина по-прежнему выступает против достройки и запуска российского трубопровода Северный поток-2, но Киев поменяет свою точку зрения в том случае, если Россия вернет оккупированные Крым и Донбасс, а украинское государство получит гарантии энергетической безопасности.