"Плюшки" для Украины в обмен на Северный поток-2: в Германии и США озвучили варианты / Reuters

США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

Политики обсуждают инвестиции, чтобы помочь Киеву построить собственные электростанции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Также ФРГ заявила о своей готовности вступить в переговоры с Россией о продлении транзитных квот для Украины.

Кроме того, США и Германия планируют уменьшить геополитические выгоды для Москвы после завершения проекта, а также оказать содействие развитию инфраструктуры и наращиванию поставок газа из Украины.

Еще одной идеей собеседники агентства называют создание механизма, который бы позволил приостановить поставки газа по "Северному потоку-2", если Россия попытается оказывать давление на Украину. Но против нее выступают немецкие чиновники, а представители США не уверены, что такая инициатива технически осуществима.

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Также источники агентства утверждают, что официальные лица рассчитывают согласовать основные положения этих договоренностей к запланированному на июль визиту немецкого канцлера Ангелы Меркель в Соединенные Штаты.

Северный поток-2 - о чем сообщалось ранее: