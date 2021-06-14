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Украина поставила условие России и Западу: Северный поток-2 в обмен на Крым и Донбасс

14 июня 2021, 12:39
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Газопровод Северный поток-2 представляет угрозу национальной безопасности Украины, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Запуск Северного потока-2 должен сопровождаться возвращением Украине Крыма и Донбасса, а также обеспечением энергобезопасности страны - Кулеба / УНИАН

Украина по-прежнему выступает против достройки и запуска российского трубопровода Северный поток-2, так как данный проект опасен не только для экономики страны, но и для ее национальной безопасности. Киев поменяет свою точку зрения в том случае, если Россия вернет оккупированные Крым и Донбасс, а украинское государство получит гарантии энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте дипломат пишет, что СП-2 представляет угрозу не только безопасности, но и экономике страны. Если оккупированные Крымский полуостров и отдельные районы Донбасса будут возвращены в состав Украины с последующим обеспечение энергобезопасности страны, то Киев в перспективе может изменить свое решение.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Напомним, 12 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель во время разговора с президентом США Джо Байденом заявила, что Берлин и Вашингтон поддерживают сохранение транзита газа через территорию Украины даже после запуска Северного потока-2.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавнего визита американской делегации в Киев призвал США и Евросоюз остановить реализацию проекта Северный поток-2. Запуск российского трубопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что в связи с достройкой первой нитки СП-2 возникает вероятность российских провокаций против объектов критической инфраструктуры Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил ситуацию, при которой возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе страхования и сертификации газопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов прогнозирует, что США попробуют остановить СП-2, если в Германии в результате осенних парламентских выборов к власти придет Партия зеленых.

МИД Украины транзит газа Северный поток-2 Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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