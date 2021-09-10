Подача газу без дозволу призведе до удару по СП-2: Німеччина поставила умову проекту Газпрому

На компанію-оператора Північного потоку-2 очікує покарання у тому випадку, якщо газ піде трубопроводом без сертифікації / Reuters

Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) Німеччини вживе заходів щодо компанії-оператора газопроводу Північний потік-2 у тому випадку, якщо Nord Stream 2 AG зважиться на прокачування газу до того, як трубопровід Газпрому пройде процедуру сертифікації. Причому наразі невідомо, коли магістралі випишуть дозвіл на роботу.

Як повідомляє Reuters, у Федеральному мережевому агентстві заявили, що регулятор розглядає заявку на сертифікацію російського газопроводу Північний потік-2. Коли завершиться процес, без якого трубу не зможуть ввести до експлуатації, в регуляторі не кажуть. Втім, в Bundesnetzagentur попереджають, що компанії Nord Stream 2 AG загрожує покарання у тому випадку, якщо прокачування газу магістраллю почнеться до того, як її сертифікують.читайте такожМаніпуляція Путіна і транзит газу через Україну: у Нафтогазі назвали сценарій Росії щодо СП-2

Також підкреслюється, що перед тим, як робота газопроводу Північний потік-2 буде схвалена, Nord Stream 2 AG слід виконати правило Третього енергетичного пакету ЄС. Метою вимоги є забезпечення гарантії конкуренції та рівних умов для всіх гравців газового ринку.

Запуск газопроводу Північний потік-2

Голова правління російської транснаціональної корпорації Газпром Олексій Міллер у п'ятницю, 10 вересня, заявив, що газопровід Північний потік-2 добудований. Роботи були завершені о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомили, що перші постачання газу трубою СП-2 можуть розпочатися вже з 1 жовтня. За два місяці газопровід може запрацювати в повному обсязі.

У МЗС Росії заявили, що сподіваються на швидкий запуск Північного потоку-2, однак це питання залежить від рішення Німеччини, яка повинна провести сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль вважає, що росіяни планують запустити газопровід Північний потік-2 ще до того, як буде завершена процедура сертифікації труби. Процес дозволу на роботу для магістралі ускладнюється газовим шантажем Європи, який відбувається останнім часом.