"Ракети долетять до Москви за 7 хвилин": Путін злякався вступу України в НАТО

Путін висловився про вступ України в НАТО / Reuters

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не вважає "балаканиною" розмови про можливість включення України в НАТО.

За його словами, західні партнери навіть в період хороших відносин з РФ наплювали на інтереси Москви в питанні розширення НАТО.

"Уявіть собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова або Дніпропетровська до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?",- заявив президент РФ.

За словами Путіна, Москва не знає, про що домовилися Київ і Захід з питання входження України в НАТО, і враховує це.

"Мінімум половина жителів України не хоче вступу країни в альянс, і "це розумні люди", які "не хочуть бути гарматним м'ясом", - вважає Путін.

Питання ПДЧ в НАТО для України - про що раніше повідомляв Главред:

Польський президент Анджей Дуда 3 травня заявив, що на саміті НАТО в червні держави мають намір обговорити "дорожню карту" для України в Північноатлантичний альянс. Щоб українська держава приєдналася до колективного блоку безпеки заходу, Київ повинен виконати ряд вимог.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію про те, що Україна не візьме участь у саміті НАТО, який запланований на 14 червня. Однак, за словами чиновника, Києву дали гарантії, згідно з якими держави обговорять питання надання плану дій щодо членства в НАТО для Києва.

Пізніше в НАТО заявили, що Альянс в питанні надання Україні ПДЧ керується рішенням Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким Україна і Грузія приєднуватися до блоку безпеки заходу тоді, коли настане потрібний час.

4 червня на засіданні РНБО у таємному режимі були розглянуті заходи, спрямовані на поглиблення інтеграції України до Північноатлантичного альянсу. Рішення за даними заходам були прийняті на одноголосній основі.