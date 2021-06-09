УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО

9 июня 2021, 20:31
Прослушать новость
Остановить

По словам Путина, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вопросу вхождения Украины в НАТО, и учитывает это.

Путин
Путин высказался о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности включения Украины в НАТО.

По его словам, Западные партнеры даже в период хороших отношений с РФ наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил президент РФ.

По словам Путина, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вопросу вхождения Украины в НАТО, и учитывает это.

"Минимум половина жителей Украины не хочет вступления страны в альянс, и "это умные люди", которые "не хотят быть пушечным мясом", - считает Путин.

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Польский президент Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.

Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.

4 июня на заседании СНБО в тайном режиме были рассмотрены меры, направленные на углубление интеграции Украины в Североатлантический альянс. Решения по данным мероприятиям были приняты на единогласной основе.

Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиДень Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делатьНазван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Клубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детейКлубника – польза и противопоказания для женщин, мужчин и детей Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и СтеклоПозитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло Чего ждать от Франции и Германии после "наездов" ДаниловаЧего ждать от Франции и Германии после "наездов" Данилова

Последние новости

21:04

Кулеба поведал, при каком условии Путин "быстро уберется с Донбасса"

20:58

Скорее всего, умрут от любой причины: люди, которые так спят, проживут меньше Видео

20:47

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:31

"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО Видео

20:31

Путин взбесился из-за закона Зеленского о коренных народах Украины

Реклама
20:17

В Украину приехали флагманы ASUS: один компактный, а второй с флип-камерой Видео

20:16

Пленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответов мнение

20:12

Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Видео

19:54

Ученые научились определять, у каких женщин будет смертельно опасная беременность Видео

19:53

В Офисе президента сделали заявление перед встречей Байдена и Путина Видео

19:50

Кулеба озвучил риски отказа Германии продавать Украине оружие

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2 Видео

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

19:12

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

Реклама
18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:42

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

Реклама
15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять