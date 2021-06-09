"Ракеты долетят до Москвы за 7 минут": Путин испугался вступления Украины в НАТО

Путин высказался о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности включения Украины в НАТО.

По его словам, Западные партнеры даже в период хороших отношений с РФ наплевали на интересы Москвы в вопросе расширения НАТО.

"Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?",- заявил президент РФ.

По словам Путина, Москва не знает, о чем договорились Киев и Запад по вопросу вхождения Украины в НАТО, и учитывает это.

"Минимум половина жителей Украины не хочет вступления страны в альянс, и "это умные люди", которые "не хотят быть пушечным мясом", - считает Путин.

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Польский президент Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне государства намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантический альянс. Чтобы украинское государство присоединилось к коллективному блоку безопасности Запада, Киев должен выполнить ряд требований.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 8 мая подтвердил информацию о том, что Украина не примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако, по словам чиновника, Киеву дали гарантии, согласно которым государства обсудят вопрос предоставления Плана действий по членству в НАТО для Киева.

Позже в НАТО заявили, что Альянс в вопросе предоставления Украине ПДЧ руководствуется решением Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия присоединяться к блоку безопасности Запада тогда, когда наступит нужное время.

4 июня на заседании СНБО в тайном режиме были рассмотрены меры, направленные на углубление интеграции Украины в Североатлантический альянс. Решения по данным мероприятиям были приняты на единогласной основе.