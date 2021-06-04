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У Зеленского заявили о тайном решении СНБО по интеграции Украины в НАТО

4 июня 2021, 21:57

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопросы укрепления границ юго-восточных областей и админграницы с Крымом.

НАТО
Решения по вопросам интеграции Украины в НАТО были приняты единогласно - Офис президента / УНИАН

На заседании СНБО, которое состоялось в пятницу, 4 июня, в тайном режиме были рассмотрены меры, направленные на углубление интеграции Украины в Североатлантический альянс. Решения по данным мероприятиям были приняты на единогласной основе. При этом в ходе заседания также изучались вопросы усиления безопасности на границах юго-восточных областей страны.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского, на заседании СНБО рассматривались вопросы усиления безопасности на админгранице с оккупированным Крымом, а также на границах в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Помимо этого, на СНБО были рассмотрены меры, направленные на развитие интеграции Украины в НАТО. Решение по этому вопросу приняли тайно и единогласно.Читайте такжеЗачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины

"Члены СНБО рассмотрела неотложные меры по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседание Совета, эти вопросы рассматривались в тайном режиме, а все необходимые решения были приняты единогласно", - подчеркивается в сообщении.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая сделал заявление о том, что на саммите Североатлантического альянса в июне страны намерены обсудить "дорожную карту" для Украины в НАТО. Киеву, в свою очередь, нужно будет выполнить ряд условий для интеграции в коллективный блок безопасности Запада.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что Украина не примет участия на саммите НАТО, который запланирован на 14 июня. Однако Киев получил гарантии обсуждения вопроса предоставления государству ПДЧ.

В Альянсе, в свою очередь, сказали, что в вопросе предоставления ПДЧ для Украины и Грузии в НАТО блок руководствуется решением, принятом на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Киев и Тбилиси примут в Североатлантический альянс тогда, когда придет время.

СНБО НАТО новости Украины Офис президента
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