Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням

Роман Протасевич / Фейсбук Р. Протасевича

У Білорусі на держТБ опублікували нові кадри допиту опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманого після примусової посадки літака Афіни-Мінськ.

На відео опозиціонер стверджує, що він розповів соратнику про плани летіти з Греції в Литву і саме після цього його затримали білоруські силовики.

"У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні... Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", — заявив він.

Журналіст також уточнив, що цей соратник мав зв'язки з так званими кіберпартизанами, які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.

На відео Протасевич погодився з тим, що вулична активність вже неефективна.

"І зараз це марно. Тобто в принципі це не секрет. Я зі своїми колегами це обговорював. Я говорив про те, що в будь-якому випадку зараз потрібно відійти від тих лекал, від вуличної активності, яка була раніше. Тобто від тих форматів, в яких ми працювали, і так далі. Тому що зараз активності просто немає. Її зараз не може бути. І, знову ж таки, ще на той момент, коли я був у Вільнюсі, я відкрито говорив, що зараз вулична активність не потрібна. Як мінімум потрібно чекати, коли загостриться ситуація в економіці. Тобто коли люди виходитимуть не за день до нових виборів, не проти насильства з боку силовиків. А коли люди вже виходитимуть, грубо кажучи, за мискою юшки", - додав Протасевич.

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Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: