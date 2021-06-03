Підстава в чаті: Протасевич розповів, хто його "здав" перед затриманням

Роман Протасевич повідомив, кому він розповів про плани летіти з Греції до Литви.
У Білорусі на держТБ опублікували нові кадри допиту опозиційного журналіста Романа Протасевича, затриманого після примусової посадки літака Афіни-Мінськ.
На відео опозиціонер стверджує, що він розповів соратнику про плани летіти з Греції в Литву і саме після цього його затримали білоруські силовики.
"У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні... Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", — заявив він.
Журналіст також уточнив, що цей соратник мав зв'язки з так званими кіберпартизанами, які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.
На відео Протасевич погодився з тим, що вулична активність вже неефективна.
"І зараз це марно. Тобто в принципі це не секрет. Я зі своїми колегами це обговорював. Я говорив про те, що в будь-якому випадку зараз потрібно відійти від тих лекал, від вуличної активності, яка була раніше. Тобто від тих форматів, в яких ми працювали, і так далі. Тому що зараз активності просто немає. Її зараз не може бути. І, знову ж таки, ще на той момент, коли я був у Вільнюсі, я відкрито говорив, що зараз вулична активність не потрібна. Як мінімум потрібно чекати, коли загостриться ситуація в економіці. Тобто коли люди виходитимуть не за день до нових виборів, не проти насильства з боку силовиків. А коли люди вже виходитимуть, грубо кажучи, за мискою юшки", - додав Протасевич.
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Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.