Подстава в чате: Протасевич рассказал, кто его "сдал" перед задержанием

Роман Протасевич / Фейсбук Р.Протасевича

В Беларуси на госТВ опубликовали новые кадры допроса оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного после принудительной посадки самолета Афины – Минск.

На видео оппозиционер утверждает, что он рассказал соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни… Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", — заявил он.

Журналист также уточнил, что этот соратник имел связи с так называемыми киберпартизанами, которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.

На видео Протасевич согласился с тем, что уличная активность уже неэффективна.

"И сейчас это бесполезно. То есть в принципе это не секрет. Я со своими коллегами это обсуждал. Я говорил о том, что в любом случаев сейчас нужно отойти от тех лекал, от уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов, в которых мы работали, и так далее. Потому что сейчас активности просто нет. Ее сейчас не может быть. И, опять же, еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике. То есть когда люди будут выходить не за день до новых выборов, не против насилия со стороны силовиков. А когда люди уже будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки", - добавил Протасевич.

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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: