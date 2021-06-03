Подстава в чате: Протасевич рассказал, кто его "сдал" перед задержанием

Роман Протасевич сообщил, кому он рассказал о планах лететь из Греции в Литву.
В Беларуси на госТВ опубликовали новые кадры допроса оппозиционного журналиста Романа Протасевича, задержанного после принудительной посадки самолета Афины – Минск.
На видео оппозиционер утверждает, что он рассказал соратнику о планах лететь из Греции в Литву и именно после этого его задержали белорусские силовики.
"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни… Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", — заявил он.
Журналист также уточнил, что этот соратник имел связи с так называемыми киберпартизанами, которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.
На видео Протасевич согласился с тем, что уличная активность уже неэффективна.
"И сейчас это бесполезно. То есть в принципе это не секрет. Я со своими коллегами это обсуждал. Я говорил о том, что в любом случаев сейчас нужно отойти от тех лекал, от уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов, в которых мы работали, и так далее. Потому что сейчас активности просто нет. Ее сейчас не может быть. И, опять же, еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум нужно ждать, когда накалится ситуация в экономике. То есть когда люди будут выходить не за день до новых выборов, не против насилия со стороны силовиков. А когда люди уже будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки", - добавил Протасевич.
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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.