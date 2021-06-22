У Польщі вибухнули сміливим звинуваченням на адресу Путіна

Польща звинуватила Росію в кібератаці / Reuters

Представник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Зарін заявив, що до недавньої кібератаки на міністрів і депутатів Польщі причетні спецслужби Росії. Кібератаки були здійснені хакерською групою UNC1151, повідомило видання Associated Press.

Причетність до кібератаки цієї хакерської групи підтвердили Військова інформаційна служба і Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Ця хакерська група співпрацювала з російськими спецслужбами.

"Служби мають інформацію, що підтверджує зв'язок агресорів з російськими спецслужбами", - сказав Зарін.

Представник польського уряду додав, що близько 100 з понад 4 тисяч акаунтів, що потрапили під кібератаку, належать колишнім і діючим членам уряду, парламентаріям і представникам адміністрації. Цей напад він назвав "кампанією з дестабілізації політичної діяльності в Центральній Європі".

Засідання РНБО 18 червня і санкції проти Фірташа і Фукса

Рада національної безпеки і оборони 18 червня провела нове засідання, за підсумками якого було прийнято рішення про санкціях проти двох бізнесменів-Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО Данілова, санкції проти Фірташа обумовлені його участю в титановому бізнесі, поставка сировини якого йде на російські військові підприємства.

Санкції проти Фукса, уточнив Данилов, запускаються через отримання його компанією Голден Деррік ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні в обхід законодавства.