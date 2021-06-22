В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина

Польша обвинила Россию в кибератаке / Reuters

Представитель польского министра-координатора спецслужб Станислав Зарин заявил, что к недавней кибератаке на министров и депутатов Польши причастны спецслужбы России. Кибератаки были осуществлены хакерской группой UNC1151, сообщило издание Associated Press.

Причастность к кибератаке этой хакерской группы подтвердили Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности Польши. Эта хакерская группа сотрудничала с российскими спецслужбами.

"Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами", - сказал Зарин.

Представитель польского правительства добавил, что около 100 из более 4 тысяч аккаунтов, попавших под кибератаку, принадлежат бывшим и действующим членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Это нападение он назвал "кампанией по дестабилизации политической деятельности в Центральной Европе".

Заседание СНБО 18 июня и санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня провел новое заседание, по итогам которого было принято решение о санкциях против двух бизнесменов – Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

По словам секретаря СНБО Данилова, санкции против Фирташа обусловлены его участием в титановом бизнесе, поставка сырья которого идет на российские военные предприятия.

Санкции против Фукса, уточнил Данилов, запускаются из-за получения его компанией Голден Деррик лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине в обход законодательства.