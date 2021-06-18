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"Кулак будет позже": дипломат раскрыл сценарий Байдена против Путина

18 июня 2021, 05:10
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Путин после встречи с Байденом получил второй испытательный срок, утверждает Павел Климкин.

Путин,Байден
Байден заручился поддержкой союзников перед встречей с Путиным – дипломат / Reuters

Президент США Джо Байден применяет в отношении главы РФ Владимира Путина метод чередования мягкой и жесткой силы. Сейчас хозяин Кремля получил второй "испытательный срок", однако Байден уже успел заявить о создании группы не только по стратегической стабильности, но и по вопросам киберпреступности. Встреча лидеров двух государств завершилась в пользу главы Белого дома, который заручился поддержкой стратегических союзников. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что первый удар Байдена – это американские санкции в отношении России по обвинению во вмешательстве в выборы и кибератаках. Теперь, несмотря на встречу, президент США также говорит и о создании рабочей группы по вопросам киберпреступности.

"Железная воля есть, а кулак будет позже. По такой уголовной терминологии это на самом деле второй испытательный срок. Первый ему Байден дал, когда вышел и ввел санкции в отношении России за вмешательство в выборы, за киберпреступность. А теперь встреча, он ведь играет с ним в тактику кнута и пряника и говорит, что теперь создается группа по стратегической стабильности и в отношении киберпреступности", - полагает Климкин.Читайте такжеМощная поддержка Киева и слова Байдена: в США раскрыли детали переговоров с Путиным

По его словам, встреча двух глав государств завершилась с преимуществом Байдена. Саммит США и России состоялся после того, как американский президент встретился с союзниками и подписал ряд важных документов в европейском и евроатлантическом направлениях.

"По футбольной терминологии, эмоционально это для Байдена 2:1, так как у Путина тоже есть один гол, мы должны быть честными. Он же хочет выглядеть внутри России как сильный президент, тут он жмет руку Байдену, кстати, и в США Байдена критикуют за встречу с Путиным. Но Байден вышел победителем. Он встретился с Путиным после ряда очень важных мероприятий: подписание новой Атлантической хартии с Джонсоном, саммит "Большой семерки", саммит НАТО, саммит США – ЕС. Сколько союзников у Байдена и сколько союзников у России?" – подчеркнул Павел Климкин.

Встреча Байдена и Путина

Саммит США и России, в рамках которого состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина, прошел 16 июня в Женеве. Во время дискуссии стороны обговорили ряд вопросов, связанных с американо-российскими отношениями.

Позже в Госдепе рассказали о том, что Байден на встрече с Путиным объявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Хозяин Белого дома и глава Кремля также поговорили о ситуации, связанной с урегулированием военного конфликта на Донбассе.

Байден предупредил Путина о том, что если хакеры из России будут атаковать стратегические секторы США, то Вашингтон примет меры в отношении Москвы в кибернетической сфере.

17 июня заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не намерен отменять антироссийские санкции, которые были введены в отношении Москвы по причине агрессии в отношении Украины.

новости России новости США Владимир Путин Джо Байден Павел Климкин
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