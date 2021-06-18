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Хакерские атаки и вирус Petya: Украина нанесла новый санкционный удар по России

18 июня 2021, 19:32
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Под санкции Киева попали лица, которые организовывали кибератаки в Украине.

Зеленский
Санкции вступят в силу после утверждения решения СНБО указом президента Зеленского / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о санкциях против российских хакеров, которые причастны к разработке и распространению вируса Petya на территории украинского государства. Ограничения одобрены против 4 юридических и 6 физических лиц. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО он рассказал о том, что принято решение по санкциям против лиц, которые связаны с разработкой вируса Petya и кибератаками в Украине. По версии властей, они работают с российскими спецслужбами.

"Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса Petya. Они его администрировали и организовывали кибератаки в Украине", - подчеркнул Алексей Данилов.Читайте также"Угроза безопасности Украины": в Раде раскрыли ударный план СНБО по олигархам

Напомним, 24 февраля в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что Центру кибербезопасности удалось предотвратить кибератаку на электронную систему органов исполнительной власти. По типу подобная хакерская атака похожа на кибернападение на Solarwinds в США. В атаке на украинские сервера Киев подозревает Россию.

Заседание СНБО 18 июня и санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня провел новое заседание, по итогам которого было принято решение о санкциях против двух бизнесменов – Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

По словам секретаря СНБО Данилова, санкции против Фирташа обусловлены его участием в титановом бизнесе, поставка сырья которого идет на российские военные предприятия.

Санкции против Фукса, уточнил Данилов, запускаются из-за получения его компанией Голден Деррик лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине в обход законодательства.

СНБО санкции против России новости Украины Алексей Данилов
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