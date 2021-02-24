В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США

В 2017 году хакерская атака такого типа уже применялась против Украину - СНБО / IBTimes UK

Центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил об успешном отражении хакерской атаки на электронную систему взаимодействия органов исполнительной власти. Среди подобных кибератак – хакерская атака на Solarwinds в США. Существуют основания полагать, что хакерская атака была осуществлена с территории России, заявили в пресс-службе ведомства.

В сообщении указано, что хакеры попытались атаковать электронную систему, на базе которой действует документооборот большинства государственных органов. Целью атаки являлось массовое заражение информационных ресурсов властей. Вирусные документы, которые планировали запустить в базу, должны были тайно установить программы, запускающие удаленный доступ к компьютерам.Читайте такжеСтало известно, когда Байден намерен ударить санкциями по России

Специфика действий хакеров, как утверждают в СНБО, позволяет связать кибератаку с одной из группировок из России. Это атака типа supply chain attack, она характеризуется тем, что злоумышленники пытаются атаковать организацию не напрямую, а путем поиска уязвимости в инструментах, которые используются объектом кибератаки.

Среди подобных кибератак – вирус NotPetya в 2017 году и кибернетическая операция россиян в США, связанная с атакой на Solarwinds.

Хакерская атака на американские ведомства