Посли ЄС 8 вересня введуть нові санкції проти Росії за анексію Криму - журналіст

8 вересня введуть нові санкції проти Росії / УНІАН

Посли Європейського Союзу в найближчу середу, 6 вересня планують схвалити продовження персональних санкцій проти Російської Федерації за анексію півострова Крим у 2014 році. Про це з посиланням на власні джерела написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.

Він пише, що мова йде про нові обмеження проти фізичних і юридичних осіб, причетних до захоплення українського півострова.

"Посли ЄС в середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд і заморожування активів для 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", ‒ розповів він.

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Нагадаємо, що вперше санкції були введені в червні 2014 року у відповідь на спроби свідомо підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. Пізніше ці заходи були посилені у вересні 2014 року.

ЄС кожні півроку переглядає свою позицію щодо Росії, однак та не виконує Мінські угоди. У зв'язку з цим, обмеження завжди продовжуються.

12 липня 2021 року Рада ЄС одноголосно прийняла рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, введених у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму та війною на Донбасі.

Обмеження по конкретних галузях економіки РФ продовжені на шість місяців, до 31 січня 2022 року.