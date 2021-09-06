Послы ЕС 8 сентября введут новые санкции против России за аннексию Крыма - журналист

8 сентября введут новые санкции против России / УНИАН

Послы Европейского союза в ближайшую среду, 6 сентября планируют одобрить продление персональных санкций против Российской Федерации за аннексию полуострова Крым в 2014 году. Об этом со ссылкой на собственные источники написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

Он пишет, что речь идет о новых ограничениях против физических и юридических лиц, причастных к захвату украинского полуострова.

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считают, подорвали территориальную целостность Украины", ‒ рассказал он.

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Напомним, что впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Позднее эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

ЕС каждые полгода пересматривает свою позицию касательно России, однако та не выполняет Минские соглашения. В связи с этим, ограничения всегда продлеваются.

12 июля 2021 года Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в 2014-м году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.

Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022 года.