"Посміявся - нехай працює": Жириновський захотів вигнати Урганта з телебачення

Володимир Жириновський / УНІАН

Скандальний російський політик і керівник російської ЛДПР Володимир Жириновський запропонував закрити гумористичне вечірнє шоу на Першому каналі – вечірнього Урганта. Йому не сподобалася жарт ведучого Івана Урганта на тему його взаємин з головним комуністом Росії Геннадієм Зюгановим.

Жириновський заявив, що шоу Вечірній Ургант він хоче закрити, а самому Урганту доведеться шукати інше місце роботи.

"Передачу "Вечірній Ургант" будемо закривати. Геннадій Андрійович Зюганов буде ще багато-багато років, а Урганта передачу будемо закривати. Досить! Ваня, посміявся над усіма, нехай попрацює нарешті. У нього ж якась професія є щось він повинен робити. Нехай працює! Гумор у нього слабенький", - розповів він.

Жарт Урганта, який образив Жириновського, виглядав наступним чином.

"Ми тільки що зраділи, що возз'єдналася група Smash!! І ось тобі ніж в спину - розпадається інший популярний хлопчиковий дует. Вони йдуть довгі роки разом (Жириновський став співзасновником своєї політичної сили в 1989 році, а Зюганов був обраний секретарем ЦК КП РРФСР в 1990 році − Главред), вони як дві полиці в плацкартному вагоні - вони весь час поруч, але ніяк не можуть з'єднатися", − сказав ведучий.

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