"Посмеялся - пусть работает": Жириновский захотел выгнать Урганта с телевидения

Владимир Жириновский вышел из себя и с яростью в голосе предложил закрыть передачу Вечерний Ургант, а ее ведущему Ивану Урганту искать другую работу.
Жириновский заявил, что шоу Вечерний Ургант он хочет закрыть, а самому Урганту придется искать другое место работы.
"Передачу "Вечерний Ургант" будем закрывать. Геннадий Андреевич Зюганов будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит! Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький", − рассказал он.
Шутка Урганта, которая оскорбила Жириновского, выглядела следующим образом.
"Вот, Мить, мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash!! И вот тебе нож в спину - распадается другой популярный мальчиковый дуэт. Они идут долгие годы вместе (Жириновский стал сооснователем своей политической силы в 1989 году, а Зюганов был избран секретарем ЦК КП РСФСР в 1990 году − Главред), они как две полки в плацкартном вагоне - они все время рядом, но никак не могут соединиться", − сказал ведущий.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Жириновский заявил о том, что именно он может стать следующим после Владимира Путина президентом Российской Федерации.
- По мнению Жириновского, пост главы государства после того, как Путин его покинет, займет именно он ‒ лидер ЛПДР.
- "Себя", — написал политик в ответ фолловера на вопрос о том, кого он видит будущим президентом РФ.
- До того Владимир Жириновский в эфире российского телевидения предложил "сжечь Украину напалмом".
- "Всех уничтожим" Всех напалмом спалить. Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было", - кричал политик.
- Ярость Жириновского вызвала украинская комедия о войне на Донбассе режиссера Владимира Тихого Наши котики.