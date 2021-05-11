"Посмеялся - пусть работает": Жириновский захотел выгнать Урганта с телевидения

Владимир Жириновский / УНИАН

Жириновский заявил, что шоу Вечерний Ургант он хочет закрыть, а самому Урганту придется искать другое место работы.

"Передачу "Вечерний Ургант" будем закрывать. Геннадий Андреевич Зюганов будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит! Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький", − рассказал он.

Шутка Урганта, которая оскорбила Жириновского, выглядела следующим образом.

"Вот, Мить, мы только что обрадовались, что воссоединилась группа Smash!! И вот тебе нож в спину - распадается другой популярный мальчиковый дуэт. Они идут долгие годы вместе (Жириновский стал сооснователем своей политической силы в 1989 году, а Зюганов был избран секретарем ЦК КП РСФСР в 1990 году − Главред), они как две полки в плацкартном вагоне - они все время рядом, но никак не могут соединиться", − сказал ведущий.

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