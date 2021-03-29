Посол РФ повернеться до США після скандалу із заявою Байдена

Антонов заявив про своє повернення в США / Посольство РФ у США

Посол Росії у США Анатолій Антонов має намір повернутися до Вашингтона вже найближчим часом. Він знаходиться у Москві з 21 березня, де провів низку перемовин. Поки що Антонов не говорив з президентом Путіним про питання, пов'язані з російсько-американськими відносинами, повідомляє ТАСС.

Зокрема, як заявив сам посол у понеділок, 29 березня, незабаром він планує знову відправитися до Вашингтона.

"Розраховую найближчим часом"(повернутися в США, - ред.), - відповів Антонов на уточнююче запитання журналістів.

Підкреслюється, що російський посол знаходиться у Москві з 21 березня, де він вже встиг провести низку перемовин. При цьому, за словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Антонов поки що не доповідав Путіну про ситуацію в російсько-американських відносинах.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом

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