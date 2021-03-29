Посол РФ повернеться до США після скандалу із заявою Байдена

Антонов поки що не доповідав Путіну про ситуацію у відносинах Москви і Вашингтона.
Посол Росії у США Анатолій Антонов має намір повернутися до Вашингтона вже найближчим часом. Він знаходиться у Москві з 21 березня, де провів низку перемовин. Поки що Антонов не говорив з президентом Путіним про питання, пов'язані з російсько-американськими відносинами, повідомляє ТАСС.
Зокрема, як заявив сам посол у понеділок, 29 березня, незабаром він планує знову відправитися до Вашингтона.
"Розраховую найближчим часом"(повернутися в США, - ред.), - відповів Антонов на уточнююче запитання журналістів.
Підкреслюється, що російський посол знаходиться у Москві з 21 березня, де він вже встиг провести низку перемовин. При цьому, за словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, Антонов поки що не доповідав Путіну про ситуацію в російсько-американських відносинах.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом
Скандальна Заява Байдена на адресу Путіна
- Американський глава держави Джо Байден 17 березня в інтерв'ю телеканалу АВС у відповідь на запитання журналіста про те, чи є російський президент Володимир Путін "вбивцею", відповів ствердно. Також він додав, що глава РФ буде нести відповідальність за втручання Москви у вибори у США.
- 18 березня Росія прийняла рішення відкликати російського посла у США Анатолія Антонова. Дипломат прибув до Москви для участі в перемовинах про вибудовування подальших відносин Росії і Америки.
- У своїй відповіді президент РФ Володимир Путін побажав Байдену здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той сам так називається".
- Пізніше Путін викликав Байдена на публічні дебати. Однак президент США відмовився брати участь у заході.