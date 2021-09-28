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Потопи, пожежі та посуха: вчені попередили про катастрофічну зміну клімату

28 вересня 2021, 09:58

Причиною катастрофічних змін є збільшення викидів вуглецю.

Погода
У світі глобально змінюється клімат / ua . depositphotos

Глобальна зміна клімату може призвести до того, що вже до 2100 року температура підніметься на 2,7 градуса Цельсія.

Як йдеться у висновках Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, через більш високу температуру почастішають посухи, пожежі і повені, зміни також торкнуться земну і водну поверхні, повідомляє Sciencealert.

Вчені звернули увагу на те, що причиною катастрофічних змін є збільшення викидів вуглецю.

Три головні сценарії зміни клімату

В результаті досліджень експерти прийшли до висновку, що надалі ситуація може розвиватися за трьома найбільш ймовірними сценаріями негативного впливу людства на клімат.

Перший і другий сценарії припускають, що температури будуть підвищуватися після 2100 року.

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Разом з тим рослинність і кращі посівні площі перемістяться до полюсів, а площа, придатна для вирощування безлічі культур, скоротиться. Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.

Третій сценарій - рівень моря продовжить підніматися, навіть враховуючи мінімізацію негативного впливу діяльності людини.

"Якщо нам не вдасться зупинити потепління клімату, то в наступні 500 років наша планета змінитися до невпізнання і це буде загрожувати виживанню людини як виду", — попередили фахівці.

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Раніше кліматологи спрогнозували, що в найближчі 50-100 років в Україні посуха буде йти з південного сходу і з часом накриє північний захід. Це стане причиною спекотного і сухого літа.

Глобальні кліматичні зміни стануть причиною стихійних лих: від повеней до смерчів.

viber
клімат глобальне потепління
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