Потопы, пожары и засуха: ученые предупредили о катастрофическом изменении климата

В мире глобально меняется климат / ua.depositphotos

Глобальное изменение климата может привести к тому, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.

Как говорится в выводах Межправительственная группы экспертов по изменению климата при ООН, из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности, сообщает Sciencealert.

Ученые обратили внимание на то, что причиной катастрофических изменений являются увеличивающиеся выбросы углерода.

Три главных сценария изменения климата

В результате исследований эксперты пришли к выводу, что в дальнейшем ситуация может развиваться по трем наиболее вероятным сценариям негативного воздействия человечества на климат.

Первый и второй сценарии предполагают, что температуры будут повышаться после 2100 года.

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Вместе с тем растительность и лучшие посевные площади переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания множества культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

Третий сценарий - уровень моря продолжит подниматься, даже учитывая минимизацию негативного воздействия деятельности человека.

"Если нам не удастся остановить потепление климата, то в последующие 500 лет наша планета измениться до неузнаваемости и это будет угрожать выживанию человека как вида", — предупредили специалисты.

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Ранее климатологи спрогнозировали, что в ближайшие 50—100 лет в Украине засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

Глобальные климатические изменения станут причиной стихийных бедствий: от наводнений до смерчей.