Украину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз

В Украине прогнозируют засуху / Фото pixaby

Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет в Украине засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода, сообщает ТСН.

Он напомнил, что в прошлом году в Украине среднемесячная температура была выше нормы.

"То же было и в 2016—2018 годах: температура воздуха поднялась на один-два градуса. Чтобы вы понимали, плюс 0,1 к средней годовой температуры — это один дополнительный день тепла. А если речь идет о повышении на два градуса — это уже плюс 20 дней теплого периода", — подчеркнул синоптик.

В то же время он предупредил, что глобальные климатические изменения станут причиной стихийных бедствий: от наводнений до смерчей.

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Специалист говорит, что это может привести к тому, что за один раз выпадает месячная норма осадков, кроме того, активизируются смерчи и ураганы.

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"Хотя есть места в Украине, где они и не возникали вообще. Климатические беженцы — это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются с мест своего проживания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистичные прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", — добавил Гринчак.

Ранее Наталья Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое уже заканчивается.

Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.