Украинцам пообещали второе бабье лето и обрадовали скорым потеплением

Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться.
В Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как написала она в своем Telegram-канале, новая неделя началась в Украине острым, свежим и даже холодным, воздухом, в отдельных регионах наблюдались заморозки.
Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться:
- в большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода, температура +15 +20 градусов (ночью возможны заморозки);
- на Закарпатье и на юге до +23 градусов;
- в Киеве сухо и малооблачно, температура +3 +6 градусов ночью (по области заморозки на почве), днем до +18 градусов.
Она пишет, что в течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20-ти и выше, дожди маловероятны.
"Бабье лето" позже еще повторит свой перфоманс", - добавила Диденко.
Как уточнили в Укргидрометцентре, потепление придет в Украину 9 сентября:
- на западе днем будет +22+25, а ночью +10+13;
- на севере страны ожидается днем +22+24, а ночью +10+12;
- в центральных областях днем будет +22+25, а ночью +10+12;
- на востоке днем будет +22+24, а ночью +8+12;
- в южных областях ожидается днем +23+25, а ночью +11+13.
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Напомним, ранее вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко заявила о том, что в Украине уже произошли огромные изменения климата.
Она уверена в том, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры.