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Украинцам пообещали второе бабье лето и обрадовали скорым потеплением

6 сентября 2021, 10:58
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Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться.

Киев,погода
Украинцам пообещали потепление / УНИАН

В Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, новая неделя началась в Украине острым, свежим и даже холодным, воздухом, в отдельных регионах наблюдались заморозки.

Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться:

  • в большинстве областей Украины ожидается сухая и солнечная погода, температура +15 +20 градусов (ночью возможны заморозки);
  • на Закарпатье и на юге до +23 градусов;
  • в Киеве сухо и малооблачно, температура +3 +6 градусов ночью (по области заморозки на почве), днем до +18 градусов.

Она пишет, что в течение недели в Киеве, как и во всей Украине, становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до + 20-ти и выше, дожди маловероятны.

"Бабье лето" позже еще повторит свой перфоманс", - добавила Диденко.

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Как уточнили в Укргидрометцентре, потепление придет в Украину 9 сентября:

  • на западе днем будет +22+25, а ночью +10+13;
  • на севере страны ожидается днем +22+24, а ночью +10+12;
  • в центральных областях днем будет +22+25, а ночью +10+12;
  • на востоке днем будет +22+24, а ночью +8+12;
  • в южных областях ожидается днем +23+25, а ночью +11+13.

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Напомним, ранее вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко заявила о том, что в Украине уже произошли огромные изменения климата.

Она уверена в том, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры.

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