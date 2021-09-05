Украину накрыло бабье лето, температура резко подскочит – синоптик

В Украине прогнозируют потепление / Фото УНИАН

В Украине наступило бабье лето, которое характеризуется антициклоном, ночным выхолаживанием, а также дневной солнечной погодой, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в своем Telegram-канале, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода — антициклон.

По ее прогнозу, ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1 +6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса (кроме южых регионов и Закарпатья).

Днем температура воздуха поднимется до + 13 + 18 градусов, в южной части и на Закарпатье + 18 + 23 градуса, сообщила она.

В Киеве понедельник осадки не ожидаются, ночью ожидается + 3 + 6 градусов (вероятны заморозки на почве). Днем в Киеве температура поднимется до + 13 + 15 градусов.

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Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине ожидается новое потепление с повышением температуры.

Напомним, ранее вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко заявила о том, что в Украине уже произошли огромные изменения климата.

Она уверена в том, что климатические изменения в Украине уже через 10 лет могут стать необратимыми, если не принять немедленные меры.