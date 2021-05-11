З'явилися нові подробиці про студента-вбивцю в Казані

Мати вбивці розповіла, що бачила рушницю в будинку, і знала, що син отримав ліцензію на зберігання зброї.
19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в гімназії Казані, мав влітку піти служити в армію.
Як повідомляють російські ЗМІ, Галявієв отримав відстрочку до 30 червня на час навчання.
Повідомляється, що молодий чоловік в березні повинен був з'явитися у військкомат на медкомісію, але не прийшов. Після цього керівництву гімназії № 175 послали повторну повістку.
Повідомляється, що у військкоматі не знали, що учня відрахували з навчального закладу за систематичні прогули.
Крім того, дозвіл на рушницю студент отримав два тижні тому. За словами психіатра, яка видала Галявієву довідку на отримання зброї, ніяких відхилень у хлопця вона не знайшла.
"У разі виявлення найменших підозр відразу відправила б хлопця на розширене медичне обстеження", - заявила лікар слідчим.
Також жінка зізналася, що не пам'ятає будь-яких індивідуальних особливостей, так як "через неї за один день проходить дуже великий потік людей".
Мати Ільназа Галявієва розповіла, що бачила рушницю в будинку, і знала, що син отримав ліцензію на зберігання зброї. Вона зазначила, що була проти, проте вплинути не змогла.
"Не лізь, я буду полювати", - передала вона слова сина, коли той приніс рушницю.
Також стало відомо, що перед тим, як піти сьогодні в гімназію, Галявієв спробував підпалити квартиру, в якій жив.
Вбивство в Казані - про що раніше повідомляв Главред:
- У Казані вранці 11 травня сталася стрілянина в школі. В результаті загинули дев'ять осіб, вже відомо про 32 випадки поранень.
- Прибулим на місце позавідомчим співробітникам Росгвардіі вдалося затримати підозрюваного стрілка - ним виявився колишній учень цієї школи, 19-річний студент Казанського університету ТІСБІ Ільназ Галявієв.
- Пізніше з'ясувалося, що він готувався до злочину заздалегідь і навіть створив канал в соцмережах, де обіцяв "вбивати біомусор і потім застрелитися".
- Офіційне керівництво Татарстану оголосило 12 травня днем жалоби.