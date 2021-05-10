Прем'єр Британії потрапив у скандал через свій шикарний відпочинок

Проти Джонсона почали розслідування / Reuters

У Великобританії почали розслідування проти прем'єр-міністра Королівства Бориса Джонсона. Його підозрюють у порушенні кодексу депутата через відпочинок на новорічні свята на Карибських островах, пише The Guardian.

Розслідування стосується 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше 21 тисяч доларів). Вілла була надана прем'єру у вигляді "натурального посібника" від засновника Carphone Warehouse і одним з донорів консерваторів Девіда Росса.

Початок розслідування щодо прем'єра підтвердила Уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун.

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Також проти Джонсона виборча комісія почала інше розслідування у зв'язку з тим, що позика на проведення ремонтних робіт у квартирі Джонсона і Саймондс на Даунінг-стріт не була належним чином задекларована.

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