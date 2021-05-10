Прем'єр Британії потрапив у скандал через свій шикарний відпочинок

Розслідування стосується 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років.
У Великобританії почали розслідування проти прем'єр-міністра Королівства Бориса Джонсона. Його підозрюють у порушенні кодексу депутата через відпочинок на новорічні свята на Карибських островах, пише The Guardian.
Розслідування стосується 10-денного відпочинку Джонсона з його партнеркою Керрі Саймондс в період з 26 грудня 2019 по 5 січня 2020 років в розкішній віллі вартістю 15 тисяч фунтів (більше 21 тисяч доларів). Вілла була надана прем'єру у вигляді "натурального посібника" від засновника Carphone Warehouse і одним з донорів консерваторів Девіда Росса.
Початок розслідування щодо прем'єра підтвердила Уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун.
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Також проти Джонсона виборча комісія почала інше розслідування у зв'язку з тим, що позика на проведення ремонтних робіт у квартирі Джонсона і Саймондс на Даунінг-стріт не була належним чином задекларована.
Відносини Росії і заходу - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров допустив можливість розриву відносин Росії і Євросоюзу у тому випадку, якщо Брюссель буде вводити серйозні санкції, спрямовані на стратегічні сектори економіки Росії.
- Пізніше в Кремлі заявили, що ЗМІ допустили некоректне трактування заяви Лаврова. За словами прес-секретаря глави РФ Дмитра Пєскова, Росія налаштована на співпрацю з ЄС, однак якщо проти Москви введуть нові санкції, російська влада змушена буде піти на крайні заходи.
- Адміністрація Джо Байдена вже може представити доповідь про нові санкції проти Північного потоку-2. Згідно з даними джерел агентства Bloomberg, обмеження будуть введені щодо російських компаній. Найімовірніше, німецькі юридичні особи під санкції не потраплять.