Премьер Британии попал в скандал из-за своего шикарного отдыха

Расследование касается 10-дневного отдыха Джонсона с его партнершей Керри Саймондс в период с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 годов.
В Великобритании начали расследование против премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Его подозревают в нарушении кодекса депутата из-за отдыха на новогодние праздники на Карибских островах, пишет The Guardian.
Расследование касается 10-дневного отдыха Джонсона с его партнершей Керри Саймондс в период с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 годов в роскошной вилле стоимостью 15 тысяч фунтов (более 21 тысяч долларов). Вилла была предоставлена премьеру в виде "натурального пособия" от основателя Carphone Warehouse и одним из доноров консерваторов Дэвида Росса.
Начало расследования в отношении премьера подтвердила уполномоченный по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун.
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Также против Джонсона избирательная комиссия начала другое расследование в связи с тем, что заем на проведение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был должным образом задекларирован.
Отношения России и Запада - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность разрыва отношений России и Евросоюза в том случае, если Брюссель будет вводить серьезные санкции, направленные на стратегические секторы экономики России.
- Позже в Кремле заявили, что СМИ допустили некорректную трактовку заявления Лаврова. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Россия настроена на сотрудничество с ЕС, однако если против Москвы введут новые санкции, российские власти вынуждены будут пойти на крайние меры.
- Администрация Джо Байдена уже может представить доклад о новых санкциях против Северного потока-2. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ограничения будут введены в отношении российских компаний. Вероятнее всего, немецкие юридические лица под санкции не попадут.