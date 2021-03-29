Президент Литви різко висловився на адресу Путіна

У Литві назвали Путіна вбивцею

Лідер Литви Гітанас Науседа заявив про те, що його російського колегу Володимира Путіна можна назвати вбивцею через те, що Росія демонстративно окупує території сусідніх держав, пише Delfi.

"На жаль, так", - відповів Науседа на питання, чи міг би він слідом за президентом США Джо Байденом назвати Путіна вбивцею.

За словами президента Литви, Росія демонстративно не звертає уваги на територіальну цілісність сусідніх країн, таких як Україна.

"Я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість, назвемо це так, щодо цінностей цивілізованого світу, ігнорування права націй на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів, що Кремль останнім часом робить досить демонстративно", - сказав Науседа.

читайте такожЗеленський хоче поговорити з Путіним, Меркель і Макроном-Мендель

Він також зазначив, що всередині Росії режим "найгрубішим чином" переслідує лідерів опозиції, таких, як Олексій Навальний.

"І далі говорити, втягнувши голову в плечі, що, знаєте, ми шукаємо, як включитися у відносини з Росією, що я іноді чую від своїх колег в Європейському Союзі - це потрібно і емоційно і територіально бути дуже далекими від того, що називається Росією, щоб говорити таке", - зазначив Науседа.

Скандальна заява Байдена на адресу Путіна