УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Президент Литвы резко высказался в адрес Путина

29 марта 2021, 18:54

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не обращает внимания на территориальную целостность соседних стран.

В Литве назвали путина убийцей

Лидер Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что его российского коллегу Владимира Путина можно назвать убийцей из-за того, что Россия демонстративно оккупирует территории соседних государств, пишет Delfi.

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос, мог бы он вслед за президентом США Джо Байденом назвать Путина убийцей.

По словам президента Литвы, Россия демонстративно не обращает внимания на территориальную целостность соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное безразличие, назовем это так, в отношении ценностей цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль последнее время делает довольно демонстративно", - сказал Науседа.

Читайте такжеЗеленский хочет поговорить с Путиным, Меркель и Макроном - Мендель

Он также отметил, что внутри России режим "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Скандальное заявление Байдена в адрес Путина

новости России Литва Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Президент Литвы резко высказался в адрес Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкцииСкандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образеТелеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова В Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФВ Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФ

Последние новости

09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
Реклама
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
Реклама
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять