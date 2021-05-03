Президент Литви назвав анексію Криму нелегальною і пообіцяв втрутитися

Гітанас Науседа в Польщі заявив, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму.
Вільнюс ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме в напрямку деокупації територій України, заявив президент Литви Гітанас Науседа.
"Мобілізація Збройних сил Росії на кордоні з Україною і військові дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як двигуна політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме в напрямку завершення фактичної окупації східної частини України", - заявив Науседа під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої, його цитує Укрінформ.
Він додав, що не можна дозволити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".
Зазначимо, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в межах святкування 230-річчя прийняття Конституції Речі Посполитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між президентами України та Польщі.
Російська агресія - про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.