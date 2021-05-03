Президент Литви назвав анексію Криму нелегальною і пообіцяв втрутитися

Гітанас Науседа висловився про анексію Криму і пообіцяв Києву допомогу / Фото: REUTERS

Вільнюс ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме в напрямку деокупації територій України, заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Мобілізація Збройних сил Росії на кордоні з Україною і військові дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як двигуна політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме в напрямку завершення фактичної окупації східної частини України", - заявив Науседа під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення Конституції Речі Посполитої, його цитує Укрінформ.

Він додав, що не можна дозволити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".

Зазначимо, у понеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в межах святкування 230-річчя прийняття Конституції Речі Посполитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між президентами України та Польщі.

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