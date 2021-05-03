Президент Литвы назвал аннексию Крыма нелегальной и пообещал вмешаться

Гитанас Науседа в Польше заявил, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма.
Вильнюс никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении деоккупации территорий Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой, его цитирует Укринформ.
Он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".
Отметим, в понедельник в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Кроме того, состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.
Российская агрессия – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
- Несмотря на то, что Россия решила отвести часть войск от Украины, Америка предупредила Москву, что все равно пристально следит за этим процессом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что не все войска отходят от Украины.