Президент Литвы назвал аннексию Крыма нелегальной и пообещал вмешаться

Гитанас Науседа высказался об аннексии Крыма и пообещал Киеву помощь / Фото: REUTERS

Вильнюс никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении деоккупации территорий Украины, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой, его цитирует Укринформ.

Он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Отметим, в понедельник в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Кроме того, состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.

Российская агрессия – о чем сообщалось ранее: