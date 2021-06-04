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Протасевич показав "сліди тортур на руках" і заплакав під час інтерв'ю

4 червня 2021, 00:35
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Журналіст заявив, що визнає провину в закликах до протестів у Білорусі.

Роман Протасевич
Роман Протасевич показав рани на руках / Reuters

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Він також зізнався, що був одним з перших, хто їх публікував.

Про це йдеться на відео інтерв'ю, яке опублікував Білоруський державний телеканал ОНТ.

"Я відразу визнав провину за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив у стані хаосу", - говорить Протасевич.

За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, стали наслідок того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.

Протасевич каже, що більше не хоче лізти в політику. Він з тремтінням в голосі сказав, що хоче мати сім'ю і сподівається з усім впоратися.

"Я переосмислив для себе дуже багато речей. Не хочу більше ні в політику лізти, ні в якісь брудні розборки. Я просто хочу сподіватися, що зможу впоратися і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось ... Вибачте ...", - далі Протасевич розплакався.

Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов, "кати Лукашенка показали сліди тортур на руках захопленого журналіста".

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"Зап'ястя Протасечива покалічені тугими наручниками, руки опухлі. Уявляю, що вони роблять у в'язниці з подругою Протасевич Сапегою, щоб Роман був таким поступливим і так старанно демонстрував невимушене спілкування з приставленим КДБ ведучим. За це інтерв'ю треба вводити проти Лукашенка і його банди додаткові санкції", - написав журналіст.

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Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:

23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.

Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.

26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.

Білорусь Роман Протасевич
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