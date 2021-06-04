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Протасевич показал "следы пыток на руках" и заплакал во время интервью

4 июня 2021, 00:35
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Журналист заявил, что признает вину в призывах к протестам в Беларуси.

Роман Протасевич
Роман Протасевич показал раны на руках / Reuters

Арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Он также признался, что был одним из первых, кто их публиковал.

Об этом говорится на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

"Я сразу признал вину по 342 ст. УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций - ред.). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - говорит Протасевич.

По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.

Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.

"Я переосмыслил для себя очень много вещей. Не хочу больше ни в политику лезть, ни в какие-то грязные разборки. Я просто хочу надеяться, что смогу справиться и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то ... Извините …", – дальше Протасевич прослезился.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, "палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста".

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"Запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие. Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевич Сапегой, чтобы Роман был таким сговорчивым и так старательно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим. За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции", - написал журналист.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.

Беларусь Роман Протасевич
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