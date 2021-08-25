"Провал в Україні стане провалом Байдена": експосол США в РФ запропонував план Києву і Вашингтону

Джо Байден і Володимир Зеленський / колаж УНІАН

Експосол США в РФ Майкл Макфол вважає, що американцям зараз пора проявити "неабияку рішучість у захисті демократії та безпеки" в щодо роз'єднаної України. Своє бачення дипломат і викладач виклав на сторінках The Washington Post.

"Якщо демократичний експеримент на Україні зазнає невдачі, особливих надій на проголошений Байденом демократичний порядок і його саміти на підтримку демократії, заплановані на цей і наступний роки, не буде — особливо зараз, після повернення до влади талібів в Афганістані [...]. Його провал стане подарунком і стимулом для президента Росії Володимира Путіна і його авторитарних союзників від Мінська до Пекіна", — написав американський дипломат.

На його думку, в рамках програми такої допомоги необхідно надати Києву оборонну зброю, включаючи більшу кількість переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також модернізовані радари для підвищення їх ефективності. Питання "самооборони України" має бути зараз в центрі уваги і користуватися навіть більшим пріоритетом, ніж проблеми мирного врегулювання ситуації в Донбасі, вважає Макфол.

У відповідь Зеленський, каже дипломат, повинен на час припинити просити надати Україні План дій з підготовки до членства в НАТО, оскільки це не зможе забезпечити йому гарантій безпеки — а "сувора реальність така, що Україна на сьогодні анітрохи не відповідає всім критеріям готовності до вступу в Північноатлантичний альянс.

Реклама

читайте такожСильна Україна і потужні реформи: Підготовка до переговорів Зеленського і Байдена на фінішній прямій

Нагадаємо, раніше, 21 липня, в Білому домі офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 Серпня. Очікується, що в ході переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у переговорах по Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату в тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.