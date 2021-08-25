"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

Зеленский, Байден / коллаж УНИАН

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что американцам сейчас пора проявить "незаурядную решимость в защите демократии и безопасности" в отношении разобщенной Украины. Свое видение дипломат и преподаватель изложил на страницах The Washington Post.

"Если демократический эксперимент на Украине потерпит неудачу, особых надежд на провозглашённую Байденом демократическую повестку и его саммиты в поддержку демократии, запланированные на этот и следующий годы, не будет — особенно сейчас, после возвращения к власти талибов в Афганистане […]. Его провал станет подарком и стимулом для президента России Владимира Путина и его авторитарных союзников от Минска до Пекина", — написал американский дипломат.

По его мнению, в рамках программы такой помощи необходимо предоставить Киеву оборонительное оружие, включая большее количество переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также модернизированные радары для повышения их эффективности. Вопрос "самообороны Украины" должен быть сейчас в центре внимания и пользоваться даже большим приоритетом, чем проблемы мирного урегулирования ситуации в Донбассе, считает Макфол.

В ответ Зеленский, говорит дипломат, должен на время прекратить просить предоставить Украине План действий по подготовке к членству в НАТО, поскольку это не сможет обеспечить ему гарантий безопасности — а "суровая реальность" такова, что Украина на сегодняшний день ничуть не соответствует всем критериям готовности к вступлению в Североатлантический альянс.

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Напомним, ранее, 21 июля, в Белом доме официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.