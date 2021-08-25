УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

25 августа 2021, 15:13
Прослушать новость
Остановить

Провал демократии в Украине станет подарком и стимулом для президента России Владимира Путина и его авторитарных союзников - считает Майкл Макфол.

Зеленский, Байден
Зеленский, Байден / коллаж УНИАН

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что американцам сейчас пора проявить "незаурядную решимость в защите демократии и безопасности" в отношении разобщенной Украины. Свое видение дипломат и преподаватель изложил на страницах The Washington Post.

"Если демократический эксперимент на Украине потерпит неудачу, особых надежд на провозглашённую Байденом демократическую повестку и его саммиты в поддержку демократии, запланированные на этот и следующий годы, не будет — особенно сейчас, после возвращения к власти талибов в Афганистане […]. Его провал станет подарком и стимулом для президента России Владимира Путина и его авторитарных союзников от Минска до Пекина", — написал американский дипломат.

По его мнению, в рамках программы такой помощи необходимо предоставить Киеву оборонительное оружие, включая большее количество переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также модернизированные радары для повышения их эффективности. Вопрос "самообороны Украины" должен быть сейчас в центре внимания и пользоваться даже большим приоритетом, чем проблемы мирного урегулирования ситуации в Донбассе, считает Макфол.

В ответ Зеленский, говорит дипломат, должен на время прекратить просить предоставить Украине План действий по подготовке к членству в НАТО, поскольку это не сможет обеспечить ему гарантий безопасности — а "суровая реальность" такова, что Украина на сегодняшний день ничуть не соответствует всем критериям готовности к вступлению в Североатлантический альянс.

Реклама

Читайте такжеСильная Украина и мощные реформы: подготовка к переговорам Зеленского и Байдена на финишной прямой

Напомним, ранее, 21 июля, в Белом доме официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

viber
новости США Владимир Зеленский Джо Байден новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессиейВедущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августаПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоровИзбила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров Происхождение COVID-19: разведка США докопалась до правдыПроисхождение COVID-19: разведка США докопалась до правды Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под водуУгроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду

Последние новости

15:36

Эксперты прогнозируют смену тренда высоких цен на сырье

15:36

Эксперты рассказали, как наращивание экспортных рынков влияет на Украину

15:19

Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

15:13

"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

14:58

Ветеринар с зеленкой: всплыли новые факты о студенте, напавшем на Порошенко Видео

Реклама
14:55

Неадекват сбросил свою девушку с 7-го этажа: она разбилась, а он хотел сбежать Видео

14:45

Лариса Ницой: Когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была

14:43

Новая песня Стоїть гора високая от Дзидзьо попала в тренды Ютуба Видео

14:41

Пандемия спровоцировала рост цены на нефть в 3 раза, а стоимость газа стала рекордной

14:39

Налетит ураган: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

14:31

Мировые цены на сахар, растительные масла и зерновые побили рекорд десятилетия

14:00

Сердечный приступ: кардиологи предупреждают о трех типах продуктов питания, которые уменьшают риск Видео

13:46

Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото" Видео

13:36

На заседании ТКГ случился скандал: Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Видео

13:33

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:32

Скандал в Киеве: 12-летние подростки сожгли флаг Украины в День независимости Видео

13:20

"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детей

13:05

В моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет Видео

12:59

"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой Видео

12:53

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

Реклама
12:52

Реформа ГАСИ: направление верное, потенциал не исчерпан актуально

12:46

Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021 Видео

12:43

Высокий холестерин: как запах может указать на проблему Видео

12:34

Немецкая Deutsche Bahn поможет реформировать управление пассажирскими перевозками Укрзализныци

12:23

Disney заказала сериал "Наутилус" по роману Жюля Верна для Disney+

12:21

Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды - климатолог Видео

12:08

Тело отнесло к берегам Крыма: стали известны детали гибели отца с сыном в Лазурном

12:04

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

12:03

В Бердянске одни туристы подрались с другими из-за медуз Видео

11:45

Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование Видео

11:44

Юрий Вилкул уже в третий раз будет руководить Кривым Рогом - его избрали и.о мэра Видео

11:25

Фильм Веном 2 планируют выпустить только в 2022 году

10:59

Жить дольше: названа диета, связанная с "ожидаемой продолжительностью жизни без болезней" после 50 Видео

10:58

В России анонсировали эвакуацию из Афганистана граждан Украины Видео

10:50

"Мы ответственны": Ада Роговцева обратилась к украинцам в День независимости

10:40

Климатолог рассказала, почему Крым изнемогает от наводнений и подтоплений

10:40

В Албании при странных обстоятельствах погиб украинец

10:29

Не раньше, чем через 20 лет: президент Эстонии озадачила сроками вступления Украины в ЕС Видео

10:26

Появилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа Видео

10:18

Умер Чарли Уоттс - барабанщик британской группы The Rolling Stones Видео

Реклама
10:07

Кучма рассказал, почему Путина нельзя называть убийцей

09:53

Едва не влетел в бензовоз: в Киеве перевернулся автобус Кишинев-Москва, много пострадавших Фото

09:50

В Киеве концерт ко Дню независимости закончился коллапсом в метро и жуткой давкой Видео

09:37

Студент-"археолог" и любитель шашлыков: выяснилось, кто и как облил Порошенко зеленкой Видео

09:22

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

09:21

Антоша нашелся: сбежавшего в Киеве удава обнаружили прямо возле дома хозяйки

09:10

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Видео

09:10

Экстрасенс написал прощальную записку кровью и убил себя

08:35

Коронавирус в Украине 25 августа: в День Независимости нашли более 700 новых больных

08:19

Грозы и значительное похолодание: в Украине сегодня изменится погода

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять